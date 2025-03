Viaggi organizzati in India e il ruolo dei tour operator

In collaborazione con la redazione di The Brandformance Society

L’India è una terra affascinante e immensa, che sfugge a ogni semplice definizione o ai consueti luoghi comuni. Non è facile quindi vivere un’esperienza autentica in questo straordinario paese, se non con i viaggi organizzati in India, che non a caso diventano di anno in anno la scelta prediletta per questa meta. Certo, non sono l’unica modalità, ma offrono un approccio efficace per vivere un territorio tanto complesso e ricco, evitando il solito itinerario turistico.

Ma per chi sceglie i viaggi di gruppo organizzati, trovare il tour operator più adatto è davvero complesso, data l’enorme offerta dovuta alla crescente richiesta. Diciamo che tutto dipende dalla tipologia di esperienza che una persona desidera vivere: c’è chi cerca un viaggio incentrato sulla storia e la spiritualità, chi preferisce esplorare le aree meno battute e chi desidera un viaggio dal ritmo rilassato, per vivere fino in fondo l’intensità di ogni tappa.

Nella nostra esperienza (in redazione abbiamo provato diverse tipologie di viaggi organizzati in più parti del mondo), i viaggi di gruppo organizzati di Boscolo sono tra i più completi e adatti a tutti, ma assolutamente consigliati per gli over 50. Un grandissimo punto di forza è la profonda conoscenza del territorio da parte degli accompagnatori, quasi sempre autoctoni, che sanno rendere l’esperienza coinvolgente come solo un local sa fare. Un plus non da poco per chi sta cercando dei viaggi organizzati in India. Se invece vuoi vivere un’esperienza più dinamica e avventurosa adatta a un pubblico giovane, i ragazzi della redazione consigliano WeRoad.

Naturalmente queste sono solo un paio delle tante opzioni disponibili: la scelta del tour operator ideale resta una decisione personale, da valutare in base ai propri desideri e alle necessità.

Ma oltre a questo, quali sono gli altri aspetti da considerare? E quali sono i consigli di chi ha già intrapreso questo viaggio?

Viaggio in India: i tour più affascinanti

Un paese che sfugge a ogni definizione. Con oltre un miliardo di abitanti, diverse religioni e una cultura millenaria, i viaggi in India non sono mai uguali tra loro. Ma quindi come scegliere il tour in linea con i nostri desideri?

● Tour delle città più iconiche dell’India: se nei tuoi viaggi non puoi rinunciare alla visita delle città storiche, questa è senza dubbio la tipologia di tour dell’India più adatta a te. Quali città non puoi perdere? La capitale Delhi, in primis, ma anche Agra e Jaipur.

● Alla scoperta dell’India del Sud: questa zona del paese offre paesaggi mozzafiato e un ritmo di viaggio più lento. Tra le mete imperdibili ci sono Chennai, Madurai, e Kumarakom perfette per un’esperienza immersiva.

● Immergersi nelle festività dell’India: partecipare a una festività è il modo migliore per immergersi nelle tradizioni locali, ma anche vivere tutta l’energia tipica della popolazione indiana.

● Un viaggio nella spiritualità: paese origine di alcune delle religioni più antiche del mondo, l’India è un Paese ricco di spiritualità e di tradizioni religiose antichissime, da scoprire in tour dei luoghi sacri.

Rajasthan: l’India più autentica

La regione del Rajasthan è la più grande dell’India, e anche per questo merita un discorso a parte. Chi l’ha visitata lo sa, permette di vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, tra monumenti famosi in tutto il mondo e deserti affascinanti immersi nel silenzio. Un territorio dove scoprire l’India più autentica, dove la storia e le tradizioni si sono intrecciate nel corso dei secoli creando un mix di contrasti davvero unico nel suo genere.

Ideale anche a chi cerca un’esperienza fuori dai soliti itinerari, come un tour nel deserto del Thar da attraversare a dorso di un dromedario ammirando tramonti spettacolari.

Un mix di paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari, che chiunque merita di visitare almeno una volta nella vita.

Viaggio in India organizzato: quando partire?

Qual è il periodo ideale per viaggiare in India? La risposta dipende dalla zona che si vuole visitare, dato che stiamo parlando di un paese vastissimo caratterizzato da climi molto diversi. In generale il periodo migliore resta comunque dall’autunno all’inizio della primavera, perché permette di beneficiare di un clima decisamente mite e piacevole.

Da evitare invece la stagione estiva, caratterizzata da un’afa davvero intensa, e il periodo tra giugno e settembre, stagione dei monsoni.

Se vuoi vivere un’esperienza unica, potresti valutare i periodi in corrispondenza delle più grandi festività indiane come Diwali (la Festa delle Luci, solitamente tra ottobre e novembre) o Holi (la Festa dei Colori, che cade tra febbraio e marzo).

Insomma, dipende dall’itinerario e dalle esperienze che vuoi vivere, ma in generale il periodo invernale resta il più consigliato per la maggior parte delle destinazioni.

Viaggi di gruppo: pro e contro dell’esperienza

Un viaggio di gruppo organizzato in India è la soluzione ideale per chi desidera esplorare il paese in modo sicuro e senza preoccupazioni organizzative. Lo abbiamo visto, viaggiare in questo paese può essere un’esperienza incredibilmente intensa, per la vastità del territorio e le profonde differenze culturali che lo caratterizzano. Complessità che si annullano, o quasi, per chi sceglie un tour organizzato.

Il più importante vantaggio dei viaggi di gruppo è la presenza di accompagnatori esperti, che conoscono il territorio e creano percorsi davvero interessanti, evitando le classiche trappole per turisti.

Inoltre un viaggio organizzato permette di ottimizzare il tempo a disposizione, problema che preoccupa sempre i viaggiatori che intraprendono un tour intercontinentale. L’India in particolare è un paese vasto e spostarsi da una città all’altra può essere complicato, tra lunghi tragitti in treno e strade spesso trafficate.

L’unico aspetto che potrebbe rappresentare una sfida per alcuni viaggiatori è la minore flessibilità rispetto a un viaggio individuale, dato che gli itinerari organizzati seguono un programma prestabilito. Tuttavia, questo è anche ciò che permette di vivere un’esperienza completa senza il rischio di perdere tappe fondamentali.

In definitiva, perché scegliere i viaggi organizzati in India? Per quello che rende unico ogni viaggio: la possibilità di abbandonarsi al fascino di un paese, lasciando spazio solo alla meraviglia.