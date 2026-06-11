circle x black
Cerca nel sito
 

Investì con il suv un ladro dopo il furto della borsa: condannata a 18 anni

La sentenza emessa dalla Corte di Assise di Lucca Cinzia Dal Pino è stata ritenuta responsabile dell'investimento mortale di Noureddine Mezgui

Cinzia Dal Pino - (Foto da Facebbok)
Cinzia Dal Pino - (Foto da Facebbok)
11 giugno 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stata condannata a 18 anni di carcere per omicidio volontario Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare che la sera dell'8 settembre 2024 a Viareggio travolse e uccise con il proprio suv il ladro che le aveva rubato la borsa. Lo sentenza è stata emessa questa mattina dalla Corte d'Assise di Lucca. Dal Pino è stata ritenuta responsabile dell'investimento mortale di Noureddine Mezgui, 52enne di nazionalità marocchina, che le aveva portato via la borsa dall'auto, venendo poi inseguito e travolto in via Coppino. La Procura aveva chiesto l'ergsastolo per Dal Pino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio volontario furto borsa investimento mortale Cinzia Dal Pino Cinzia Dal Pino viareggio cinzia dal pino processo cinzia dal pino oggi cinzia dal pino condanna cinzia dal pino ultime notizie cinzia dal pino sentenza
Vedi anche
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza