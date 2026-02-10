circle x black
Vicenza, 15enne disabile scorda l'abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus

Il ragazzo lasciato a piedi alla fermata, sotto la pioggia. La società di trasporti potrebbe ora sanzionare l'autista che non ha seguito le regole aziendali

Corsia preferenziale per autobus - Fotogramma /Ipa
10 febbraio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
Uno studente disabile di 15 anni nei giorni scorsi è stato fatto scendere da un bus della Società Vicentina Trasporti perché aveva spontaneamente denunciato all’autista di essersi dimenticato a casa l’abbonamento che invece possedeva.

La madre del ragazzo ha denunciato l’episodio al Giornale di Vicenza, sottolineando che il figlio è stato lasciato a piedi alla fermata dell’autobus e sotto la pioggia. Svt ha reso noto di aver avviato un’indagine interna che potrebbe portare a sanzionare l’autista che non ha seguito le regole aziendali che prevedono, per chi dimentica l’abbonamento, 15 giorni di tempo per dimostrarne il possesso con la cancellazione della relativa sanzione.

La notizia arriva dopo un caso simile avvenuto a Belluno nei giorni scorsi, quando un bambino di 11 anni è stato costretto a percorrere oltre 6 chilometri a piedi, sotto la neve e con temperature sottozero, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per salire sul bus della linea 30 Calalzo-Cortina. La vicenda si è poi conclusa con le scuse dell'autista e la partecipazione del ragazzino alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina.

