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Vicenza, 56enne abbandonato sanguinante in strada: denunciata coppia di imprenditori

Si tratta di un uomo di 56 anni e della compagna di 48, titolari di un’azienda agricola di Schiavon che avevano ingaggiato l’indiano per lavorare in nero nel loro maneggio

Carabinieri e ambulanza - Fotogramma
Carabinieri e ambulanza - Fotogramma
30 maggio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ieri notte hanno abbandonato un lavoratore indiano di 56 anni sanguinante e gravemente ferito nei pressi del palasport, non distante dall’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), ma i carabinieri nel giro di poche ore li hanno rintracciati e denunciati per omissione di soccorso e lesioni personali. Si tratta di un uomo di 56 anni e della compagna di 48, titolari di un’azienda agricola di Schiavon, che avevano ingaggiato l’indiano per lavorare in nero nel loro maneggio. Pur non parlando bene italiano, fondamentale si è rivelata proprio l’indicazione fornita dall’uomo, regolare in Italia e residente in Campania, che ha detto ai militari di essersi infortunato in un maneggio della zona. I carabinieri sono così risaliti all’azienda agricola dove hanno accertato che l’indiano giovedì sera si era infortunato cadendo da un’altezza di 3 metri. Trovato dolorante dalla coppia, i due decidevano di non chiamare i soccorsi ma di caricarlo nella loro auto, risultata macchiata di sangue, e di scaricarlo in strada nei pressi del palasport, dove poi è stato trovato dai carabinieri.

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A chiamarli non sarebbe stato un generico passante ma la stessa donna che per farlo ha usato il cellulare dell’indiano. L’uomo intanto è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dove gli sono state ricomposte le gravi fratture con una prognosi di 60 giorni. Oltre alle denunce penali, il titolare dell’azienda agricola è stato denunciato e sanzionato anche per lavoro nero e per la mancata comunicazione di ospitalità alla questura.

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lavoro nero vicenza schiavon lavoro nero lavoratore ferito abbandonato in strada bassano del grappa
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