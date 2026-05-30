Si tratta di un uomo di 56 anni e della compagna di 48, titolari di un’azienda agricola di Schiavon che avevano ingaggiato l’indiano per lavorare in nero nel loro maneggio
Ieri notte hanno abbandonato un lavoratore indiano di 56 anni sanguinante e gravemente ferito nei pressi del palasport, non distante dall’ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), ma i carabinieri nel giro di poche ore li hanno rintracciati e denunciati per omissione di soccorso e lesioni personali. Si tratta di un uomo di 56 anni e della compagna di 48, titolari di un’azienda agricola di Schiavon, che avevano ingaggiato l’indiano per lavorare in nero nel loro maneggio. Pur non parlando bene italiano, fondamentale si è rivelata proprio l’indicazione fornita dall’uomo, regolare in Italia e residente in Campania, che ha detto ai militari di essersi infortunato in un maneggio della zona. I carabinieri sono così risaliti all’azienda agricola dove hanno accertato che l’indiano giovedì sera si era infortunato cadendo da un’altezza di 3 metri. Trovato dolorante dalla coppia, i due decidevano di non chiamare i soccorsi ma di caricarlo nella loro auto, risultata macchiata di sangue, e di scaricarlo in strada nei pressi del palasport, dove poi è stato trovato dai carabinieri.
A chiamarli non sarebbe stato un generico passante ma la stessa donna che per farlo ha usato il cellulare dell’indiano. L’uomo intanto è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dove gli sono state ricomposte le gravi fratture con una prognosi di 60 giorni. Oltre alle denunce penali, il titolare dell’azienda agricola è stato denunciato e sanzionato anche per lavoro nero e per la mancata comunicazione di ospitalità alla questura.