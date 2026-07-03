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Violento nubifragio su Ginostra, ingenti danni al molo e case allagate

Violento nubifragio su Ginostra, ingenti danni al molo e case allagate
03 luglio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un violento nubifragio si è abbattuto all'alba di oggi sull'isola di Stromboli e ha colpito soprattutto la frazione di Ginostra, provocando notevoli danni. Alcune case sono allagate, le barche dennaggiate, lo scalo del molo del Pertuso insabbiato. Ha cedito la rete paramassi, provocando iuna piccola slavina. "Un disastro"; dicono gli abitanti di Ginostra. "Dal 2024 ad oggi, nonostante giacciano 11 milioni di euro per questa emergenza è tutto fermo e nons appiamo quando interverrà la Regione. Noi in ogni pioggia rischiamo la vita- dice Gianluca Giuffrè, abitanto di Ginostra - I soliti palliativi non servono a nulla".

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nubifragio danni emergenza
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