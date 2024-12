Violenza sulle donne, Kustermann (Svs): “Importante avere un posto che renda studenti accolti”

“L'importanza - di avere un presidio come quello di questo sportello antiviolenza - è essere vicini e consentire alle donne e agli uomini che hanno bisogno di chiedere aiuto di rivolgersi immediatamente in un posto che è loro amico, in quanto luogo dove lavorano, dove vivono, e dove studiano”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos, Alessandra Kustermann, la presidente dell'Associazione Svs Donna Aiuta Donna onlus, in occasione di ‘Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni’, l’evento promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nel contesto della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.