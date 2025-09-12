circle x black
Vittima siti sessisti: "Da 12 anni inseguita anche su posto di lavoro"

La ragazza parla per la prima volta in tv ad Agorà

Vittima siti sessisti:
12 settembre 2025 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Io, vittima da 12 anni dei siti sessisti, inseguita anche sul posto di lavoro”. Ad Agorà, il programma di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi, Marco Carrara intervista una ragazza vittima dei siti sessisti. Nel 2013 degli hacker si introducono nel suo cloud, la nuvola digitale che contiene i nostri dati, e le rubano un video intimo e privato girato insieme al suo fidanzato d’allora. Il video è stato poi condiviso sui siti sessisti frequentati da migliaia di uomini: in questi 12 anni alcuni di loro l’hanno seguita addirittura per strada e raggiunta sul posto di lavoro per chiederle altre foto a luci rosse, “anche dei papà con per mano dei bambini di 5 anni”, commenta la ragazza, che sta vivendo un incubo senza fine.

