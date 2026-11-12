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Vittorio Sgarbi, trasferito nel reparto di pneumologia del Policlinico Gemelli

Il critico d'arte, da poco uscito dalla terapia intensiva per cominciare la riabilitazione respiratoria, sarà seguito dal professor Luca Richeldi

Vittorio Sgarbi - FOTOGRAMMA
Vittorio Sgarbi - FOTOGRAMMA
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12 novembre 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittorio Sgarbi, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma, è stato trasferito dalla terapia sub-intensiva al reparto di pneumologia, dove sarà seguito dal professor Luca Richeldi, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.

Sgarbi, il 27 ottobre, grazie al miglioramento della funzione respiratoria (pur in presenza di tracheostomia), era passato dalla terapia intensiva a quella sub intensiva per iniziare la riabilitazione respiratoria. Il 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura era stato ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale romano il 30 settembre scorso.

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