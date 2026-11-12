Il critico d'arte, da poco uscito dalla terapia intensiva per cominciare la riabilitazione respiratoria, sarà seguito dal professor Luca Richeldi
Vittorio Sgarbi, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli di Roma, è stato trasferito dalla terapia sub-intensiva al reparto di pneumologia, dove sarà seguito dal professor Luca Richeldi, a quanto apprende l'Adnkronos Salute.
Sgarbi, il 27 ottobre, grazie al miglioramento della funzione respiratoria (pur in presenza di tracheostomia), era passato dalla terapia intensiva a quella sub intensiva per iniziare la riabilitazione respiratoria. Il 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla Cultura era stato ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale romano il 30 settembre scorso.