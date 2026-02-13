Weekend perturbato con il vortice di San Valentino che porterà neve a bassa quota, mareggiate e venti forti. Passata dunque la tempesta 'Harry Bis', restano le mareggiate e la conta dei danni. Ma non c'è tempo per abbassare la guardia: l'Italia è nel mirino di un treno di cicloni che non conosce sosta.

Dopo una breve tregua per il superstizioso venerdì 13 (che presenterà comunque ancora mareggiate residue al Sud), il maltempo tornerà puntuale per la festa degli innamorati. Nella giornata di domani, sabato 14 febbraio, il vortice colpirà nuovamente Sardegna, Lazio e Sud, ma si estenderà anche a Emilia, Toscana e Liguria. La caratteristica più pericolosa sarà il vento a rotazione ciclonica: avremo Maestrale sulla Sardegna, Libeccio sul Basso Tirreno e Tramontana sul Ligure sottolinea iLMeteo.it. Questa dinamica creerà un insidioso 'mare incrociato', con onde che potranno superare ancora i 4-5 metri, fino a toccare i 6-7 metri sul Mare di Sardegna. Un San Valentino decisamente agitato, non solo per i cuori ma anche per i mari.

Domenica 15 febbraio il ciclone si sposterà velocemente sull’Epiro, tra Albania e Grecia. Da quella posizione, come una trottola impazzita, continuerà a spingere instabilità e correnti fredde verso le nostre regioni adriatiche e il Sud, mantenendo vivo il maltempo anche per l'inizio della prossima settimana.

Il 2026 si conferma, dunque, come un anno 'monotono', bloccato su configurazioni di piogge atlantiche e venti occidentali. Ma potrebbe esserci una data per la svolta: dopo la fine delle Olimpiadi, dal 22 febbraio in poi, il quadro cambierà totalmente: è probabile l'arrivo di un anticiclone primaverile mite e robusto. Qualora la tendenza venisse confermata, le temperature sopra la media del periodo potrebbero far spuntare qualche margherita in montagna. Una buona notizia per chi ama il sole, ma un campanello d'allarme per i XIV Giochi Paralimpici Invernali (6-15 marzo).

Nel dettaglio

Oggi, venerdì 13 febbraio - Al Nord: soleggiato, ma ventoso e al mattino nebbioso a est. Al Centro: variabilità, venti forti. Al Sud: piogge sulla Calabria tirrenica, ventoso.

Domani, sabato 14 febbraio - Al Nord: maltempo, neve sulle Alpi. Al Centro: maltempo su Toscana e Lazio con venti di burrasca, piogge sparse altrove. Al Sud: piogge, vento e mareggiate specie su Campania, Calabria e Isole Maggiori.

Domenica 15 febbraio - Al Nord: soleggiato. Al Centro: instabilità sulle adriatiche. Al Sud: maltempo diffuso con venti da nord.

Tendenza: prossima settimana ancora un po’ instabile al Sud. Dopo il 20 febbraio nuovo ciclone.