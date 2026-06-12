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Firenze, caso di West Nile a Bagno di Ripoli: paziente ricoverata, scatta la disinfestazione

La donna è in buone condizioni cliniche. Attivate disinfestazioni e misure preventive

Una zanzara - Fotogramma
Una zanzara - Fotogramma
12 giugno 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un caso di infezione da West Nile Virus è stato notificato oggi, venerdì 12 giugno, al Servizio di Igiene Pubblica e della Nutrizione zona di Firenze 1. La paziente, residente a Bagno a Ripoli, comunica la Asl in una nota, è attualmente ricoverata presso un ospedale dell’Azienda Usl Toscana Centro e si trova in buone condizioni cliniche.

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Attivati i protocolli di prevenzione

Sono stati avviati gli interventi previsti dai Piani nazionali e regionali di prevenzione delle arbovirosi, con l’obiettivo di ridurre il rischio di trasmissione del virus. Le misure includono azioni di controllo del vettore e attività di prevenzione rivolte alla popolazione.

Disinfestazione nelle aree sensibili

Il Comune di Bagno a Ripoli e il Servizio di Igiene Pubblica Firenze 1 stanno predisponendo interventi di disinfestazione contro le zanzare adulte nelle aree considerate più sensibili, come ospedale, parchi pubblici, aree ricreative e zone verdi maggiormente frequentate. Saranno intensificate anche le attività di rimozione delle raccolte d’acqua e i trattamenti larvicidi nei punti non eliminabili, come i pozzetti grigliati.

Prevenzione nelle proprietà private

Le autorità ricordano l’importanza di adottare misure preventive anche nelle pertinenze private. Eliminare ristagni d’acqua, mantenere puliti tombini e contenitori esterni e utilizzare trattamenti larvicidi sono azioni fondamentali per limitare la proliferazione della zanzara comune, attiva soprattutto nelle ore serali e notturne.

Sintomi e rischi dell'infezione

Nella maggior parte dei casi l’infezione da West Nile Virus decorre in modo asintomatico. Circa il 20% dei pazienti manifesta sintomi simil-influenzali, mentre meno dell’1% può sviluppare complicanze neurologiche. Il virus non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente tramite la puntura di una zanzara infetta.

Il messaggio del sindaco di Bagno a Ripoli

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha comunicato che il caso è stato individuato nella frazione di Grassina, in via Alessandro Manzoni. Ha espresso vicinanza alla persona contagiata e ha annunciato l’immediata richiesta di bonifica delle aree interessate, comprese le vie limitrofe e il giardino pubblico di via Dante Alighieri, temporaneamente chiuso per consentire il trattamento.

Il sindaco ha invitato la popolazione a rimuovere possibili focolai larvali nei propri giardini e ad adottare misure di protezione individuale contro le punture di zanzara. Ha inoltre rassicurato che la situazione non desta preoccupazione, pur richiedendo attenzione e rispetto delle precauzioni.

 

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West Nile Virus infezione zanzara comune prevenzione disinfestazione
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