L'audio ricevuto è stato ascoltato o no? L'ultimo 'caso' su WhatsApp è legato al colore del microfono che segnala la ricezione di un file audio. Diversi utenti segnalano una apparente anomalia nelle notifiche dell'app di messaggistica.

Gli audio ricevuti, nelle chat individuali o nei gruppi, sono caratterizzati dal microfono verde anche dopo l'avvenuto ascolto. Anche il 'pallino' che indica il progressivo ascolto del file rimane verde. In teoria, anche nella versione web di WhatsApp, dopo l'avvenuto ascolto il microfono dovrebbe diventare blu per ricordare all'utente che il messaggio è stato già sentito. La presenza prolungata di microfoni verdi - soprattutto in conversazioni caratterizzate da ampio uso di vocali - può costringere l'utente a riascoltare messaggi vecchi.