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Win for Italia Team, vinto a Roma jackpot da oltre 1,2 milioni di euro

La super vincita nel giorno del lancio della nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano

Olimpiadi - Ipa
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29 settembre 2026 | 00.06
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Nel giorno del lancio di Win for Italia Team - la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato assegnato il primo Jackpot per un valore di 1.200.445,50€.

Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il Coni che, attraverso una formula innovativa, è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell’Italia Team.

Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al Coni per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell'Italia Team.

La giocata vincente è stata realizzata a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Al Cafè Romano situato in Via Principe Amedeo, 176.

La combinazione vincente è stata: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34.

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lotteria jackpot sport olimpico italiano
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