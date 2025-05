Nuovo down di X oggi, sabato 24 maggio. Ancora problemi per il social, l'ex Twitter, dopo i disservizi di un paio di giorni fa. Il down è certificato da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete e che evidenzia un aumento delle segnalazioni a partire dalle 14.40 di oggi. I problemi non riguardano solo gli utenti italiani ma sono di carattere generale, come dimostrano gli alert da Stati Uniti, Francia, Australia, Germania, Spagna. Non è possibile accedere ai messaggi e le notifiche non risultano pienamente funzionanti.