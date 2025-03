350 nuove sedute posizionate nel Giardino di Boboli

Scoppia un anticipo di primavera e al Giardino di Boboli arrivano centinaia nuove sedie per godersi la bellezza del parco della reggia medicea di Palazzo Pitti. Per la prima volta, viene attrezzato con una dotazione di 350 confortevoli nuove sedute: di colore verde acqua, in acciaio, costruite nello stile del classico modello realizzato a Parigi nel primo Novecento, in due tipologie: sedia e 'semisdraio', sono state appena ieri disseminate in ogni area di Boboli per consentire ai visitatori di vivere la loro esperienza nel Giardino dei Granduchi in modo ancora più rilassante.