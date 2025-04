'Alchimie d'Arte' a Palazzo Burbon del Monte con le opere di Biasi, Macerata e Chiassai

M Mode, da sempre attiva nel mondo dell’arte, in collaborazione con Sartoria Margutti di Città di Castello, ha organizzato uno straordinario evento che celebra l’unione tra arte e moda. L'occasione è stata domenica 27 aprile presso il suggestivo Castello Burbon del Monte, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina dal titolo "Alchimie d'Arte". Questa manifestazione rappresenta un incontro tra creatività e raffinatezza, dove sartoria e arte si fondono in un'esperienza unica. Sartoria Margutti, famosa per le sue creazioni che trasformano tessuti pregiati come Loro Piana e Thomas Mason in autentiche opere d’arte, è stata al centro di una esposizione che ha visto coinvolti artisti di grande rilevanza.

Si sono potute ammirare le opere di Alberto Biasi. Con una selezione di opere da una collezione privata risalente al periodo 1961-1971, Biasi ha portato il pubblico nel suo mondo di innovazione e sperimentazione, sottolineando la sua importanza nel panorama artistico contemporaneo. Lo stesso ha fatto Benito Macerata. Fresco di un importante lavoro realizzato per l'Expo di Osaka, Macerata ha presentato le sue opere che testimoniano l’evoluzione dell’arte visiva e la capacità di dialogare con l’ambiente circostante. E poi Stefano Chiassai. Con l’anteprima delle opere destinate alla sua personale di quattro mesi che si terrà a Pietrasanta alla fine del 2025, Chiassai ha portato un assaggio della sua visione artistica, unendo tradizione e innovazione in un linguaggio visivo unico.

"Alchimie d'Arte" non è soltanto un’esposizione, ma un’esperienza multisensoriale che invita i visitatori a riflettere sul dialogo tra i materiali e le forme artistiche, celebrando la bellezza e il talento che caratterizzano il mondo dell’arte e della moda. L’evento si è tenuto in forma strettamente privata ed è stato riservato a un selezionato numero di collezionisti internazionali.