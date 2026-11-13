Arriva 'Vita e scrittura': Eshkol Nevo svela dove nasce il desiderio di raccontare

Un libro che "nasce dal bisogno urgente, bruciante, di esprimere qualcosa di interiore". Questo il proposito alla base di 'Vita e scrittura', l'ultimo libro dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, appena uscito in Italia con l'editore Gramma Feltrinelli. Un romanzo in cui l'autore de 'La simmetria dei desideri' svela gli elementi fondamentali alla base delle storie che lo hanno reso una delle voci più ascoltate della letteratura israeliana. E svela anche da dove nasce il suo desiderio di prendere carta e penna per dare vita ai suoi personaggi: "La pulsione a scrivere - afferma - di solito si risveglia quando nel mondo reale succede qualcosa che accende in me il desiderio di immaginare cos'altro sarebbe potuto accadere. Anche questo libro, ve lo anticipo, sarà così: non è un manuale di istruzioni. E' un libro vivo, che respira, e come tutti i libri trabocca di rapporti umani e di quello che mi hanno insegnato sulla scrittura".

"Io scrivo prevalentemente romanzi. Quindi la maggior parte degli esempi - prosegue l'autore di 'Tre piani' - arriverà in modo naturale, dalla narrativa. Ma 'Vita e scrittura', per come lo immagino potrà aiutare anche chi scrive sceneggiature, testi teatrali, poesie o ritornelli. E anche chi scrive per sé stesso, la sera prima di dormire, su un quadernetto, perché ha bisogno, il bisogno profondo, di esprimere tutti i pensieri che gli passano per la testa e tutti i sentimenti che gli affollano il cuore". Nevo, però, non si limita a esporre ciò che anima il desiderio di scrivere. Non esita, infatti, a indicare qual è il segreto dell’arte di scrivere, la forza capace di dar vita a dei personaggi dal 'fascino oscuro', in grado di conquistare un posto nell’immaginario collettivo, al pari dei protagonisti che popolano le storie della grande letteratura. Immaginare Zorba il greco, il personaggio di Nikos Kazantzakis, ballare come solo lui è capace di fare, oppure Madame Rosa, la protagonista della 'Vita davanti a sé' di Romain Gary, trasportata da un gruppo di omoni stremati dal suo peso dal sesto piano fino all’ambulanza che l’aspetta in strada; lasciare, insomma, che la forza dell’immaginazione faccia il suo corso è il primo passo per realizzare il compito proprio della scrittura letteraria: restituire attraverso la descrizione di gesti, modi, comportamenti ineguagliabili l’unicità di una singola esistenza, di una singola esperienza di vita.