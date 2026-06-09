Arte, per la Giornata della Marina Militare donata a Mattarella opera 'MaMà’s President'

Si è svolta al Quirinale la presentazione di MaMà’s President, opera realizzata dal collettivo artistico italiano MaMà Dots per la Marina Militare e donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata della Marina Militare 2026 e del 150° anniversario del Corpo di Commissariato Militare Marittimo. Il ritratto, olio su tela di 110 x 130 cm, nasce come omaggio al Capo dello Stato e ai valori della Repubblica: unità, servizio, responsabilità, memoria e fedeltà alle istituzioni.

La donazione "assume un rilievo istituzionale e culturale particolare: l’arte contemporanea -si legge in una nota- viene accolta in un contesto di alta rappresentanza nazionale, mettendo in dialogo identità repubblicana, tradizione pittorica italiana e linguaggi visivi del presente. In questo orizzonte si inserisce anche il profilo critico-editoriale di MaMà Dots, incluso nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2026 di Giunti Editore nella sezione dedicata ai Maestri di rilievo internazionale: un passaggio che colloca la ricerca del collettivo entro una più ampia mappatura dell’arte contemporanea italiana e internazionale. MaMà’s President è realizzata secondo il Pop Pointillism Beyond AI, grammatica pittorica sviluppata da MaMà Dots tra puntinismo, Pop Art e civiltà digitale. L’immagine richiama l’estetica del pixel e dell’intelligenza artificiale, ma è interamente dipinta a mano con colori a olio su tela: il pixel viene riportato alla materia pittorica, la griglia digitale diventa struttura manuale, l’immagine apparentemente tecnologica rivela la presenza dell’uomo. Il progetto non nasce da una contrapposizione alla tecnologia. Al contrario, riconosce nelle nuove tecnologie e nell’intelligenza artificiale strumenti di crescita anche per l’arte, a condizione che restino orientati da controllo umano, responsabilità, qualità, merito ed etica".

In questa prospettiva, "il “Beyond AI” indica un umanesimo dell’immagine: andare oltre l’intelligenza artificiale significa riaffermare il primato della coscienza creativa, della mano e della bellezza come esperienza umana. Nel ritratto del Presidente, la moltitudine dei punti che compongono il volto assume anche un significato civile: ogni elemento conserva identità, colore e posizione, ma solo nella relazione con gli altri genera una figura unitaria. È una metafora visiva della Repubblica come comunità plurale, coesa e riconoscibile. L’opera appartiene alla Perseverance Collection, progetto artistico sviluppato nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario del Corpo di Commissariato Militare Marittimo".