circle x black
Cerca nel sito
 

La banana di Cattelan sparisce ancora, rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia

sponsor

Non è la prima 'disavventura' per l'opera: lo scorso anno un visitatore l'ha mangiata

L'opera di Cattelan - (Fotogramma)
L'opera di Cattelan - (Fotogramma)
31 maggio 2026 | 20.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La banana di Cattelan è stata rubata. Nuovo colpo di scena attorno a Comedian, la celebre e controversa opera dell'artista padovano Maurizio Cattelan, composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Il Museo Pompidou-Metz, nell'est della Francia, ha denunciato alle autorità il furto del frutto, elemento centrale dell'installazione artistica valutata milioni di dollari. La scomparsa è stata scoperta sabato da un addetto alla sorveglianza. Oggi il museo, sede distaccata del celebre Centro Pompidou di Parigi, ha annunciato di aver sporto denuncia contro ignoti per furto. Nel frattempo, la banana è stata prontamente sostituita.

CTA

Non è la prima volta che l'opera finisce al centro di episodi simili. La natura stessa di Comedian prevede infatti la sostituzione del frutto ogni tre giorni, per preservarne l'aspetto e il significato concettuale. Nel luglio dello scorso anno un visitatore aveva addirittura mangiato la banana esposta. In quell'occasione il personale del museo era intervenuto rapidamente sostituendola senza conseguenze legali. Con la consueta ironia, Cattelan aveva commentato l'accaduto dichiarandosi deluso dal fatto che il visitatore avesse mangiato soltanto la banana e non anche il nastro adesivo che la teneva fissata alla parete. Questa volta, però, il museo ha scelto una linea diversa. "Non essendo stato identificato il responsabile, non esiste alcuna possibilità di dialogo", hanno spiegato i dirigenti dell'istituzione culturale, sottolineando come si tratti del secondo episodio analogo e di una questione legata al rispetto dell'opera.

Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019 con un prezzo iniziale di 120 mila dollari, Comedian è diventata uno dei simboli dell'arte contemporanea più provocatoria. L'opera intende interrogare il pubblico sul concetto stesso di arte e sul valore attribuito agli oggetti artistici. La notorietà dell'installazione è cresciuta proprio grazie a episodi clamorosi. Durante la sua prima esposizione a Miami, il performer David Datuna mangiò la banana davanti ai visitatori, sostenendo semplicemente di avere fame. L'interesse del mercato, tuttavia, non si è mai attenuato. Nel 2024 l'imprenditore delle criptovalute Justin Sun ha acquistato una versione dell'opera per 5,2 milioni di dollari e, pochi giorni dopo, ha consumato la banana davanti alle telecamere a Hong Kong.

Maurizio Cattelan è noto anche per altre opere provocatorie, tra cui "America", il celebre water funzionante in oro massiccio a 18 carati. L'opera era stata offerta simbolicamente all'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo primo mandato alla Casa Bianca.

Proprio "America" è stata al centro di un clamoroso furto nel Regno Unito nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2019. Nel marzo scorso un tribunale britannico ha riconosciuto colpevoli due uomini accusati di aver sottratto il prezioso gabinetto durante una mostra allestita in una storica residenza del XVIII secolo, luogo di nascita dell'ex primo ministro Winston Churchill, a Blenheim Palace. L'opera venne smontata e fusa in più parti; l'oro non è mai stato recuperato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
banana cattelan banana furto cattelan
Vedi anche
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza