Buchmesse, 2.500 spettatori per l’orchestra dell’Arena di Verona

In un teatro gremito da 2500 spettatori ieri sera la Fondazione Arena di Verona ha inaugurato la Buchmesse 2024 che vede come paese ospite d’onore proprio l’Italia. Al concerto erano presenti anche il Ministro della cultura Alessandro Giuli, la sua omologa tedesca Claudia Roth, l’Ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio, il Commissario straordinario Mauro Mazza, il sindaco di Verona nonché presidente della Fondazione Arena Damiano Tommasi e la Sovrintendente Cecilia Gasdia. Sul palcoscenico della Alte Oper di Francoforte, l’Orchestra dell’Arena ha eseguito Puccini in Opera, in omaggio al compositore italiano nell’anno del suo centenario.

“Una serata che è stata la celebrazione di quello che accade tutte le estati in Arena – commenta il sindaco Tommasi – e un bel riconoscimento alla professionalità della nostra Fondazione lirica, in un paese come la Germania, che da sempre ama l'Arena ed è fortemente presente al Festival. Abbiamo un tesoro tutto veronese da tutelare, un gioiello che rappresenta il canto lirico italiano patrimonio Unesco, amato e apprezzato in tutto il mondo".