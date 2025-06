Calabrò (Assolombarda): "Troppi laureati 'fuggono' all’estero"

“Credo che l’Italia non sia lungimirante e generosa con le sue ragazze e i suoi ragazzi. La riprova sono i quasi 100mila laureati che nel corso degli ultimi anni hanno scelto di andare all'estero per trovare migliori condizioni di vita e di lavoro. Occorre investire su una formazione di qualità. Purtroppo destiniamo poco del PIL nell’istruzione. Le nostre ragazze e ragazzi meritano attenzione e rispetto, anche severità. Si tratta di essere ambiziosi e capaci e di costruire un futuro diverso da quello che abbiamo vissuto in passato”

Sono le dichiarazioni di Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda, in occasione della presentazione del libro ‘Dai forma al tuo talento’, nato dall’esperienza diretta di Patrizia Fontana - head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion – che si è svolta a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr.

Calabrò sottolinea: “Nel nostro paese è in corso un'evoluzione positiva del capitalismo familiare verso gestioni manageriali. Così si continuano a creare risorse per investire in ricerca, innovazione, produttività e competitività. Siamo in una stagione di passaggio e servono, per giocare insieme, le conoscenze delle generazioni più esperte e gli entusiasmi, le passioni, la voglia di trasformazione delle generazioni più giovani” conclude Calabrò.