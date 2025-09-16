circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Regione Puglia traccia bilancio dell'ultimo quinquennio: presentati due documenti strategici

sponsor

16 settembre 2025 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il connubio cultura-turismo sostiene la crescita economica della Puglia. È quanto emerso dall'incontro  "Tutta la Cultura che c'è" organizzato negli spazi di Apulia Digital durante l'88esima edizione della Fiera del Levante. L'evento è stata l'occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti dalla Regione Puglia nell'ultimo quinquennio analizzando anche le sfide che attendono la regione nel prossimo futuro. Durante la giornata è stato presentato il Protocollo d'Intesa per "La Cura dei luoghi" sottoscritto con Paolo Ponzio, presidente del Consorzio PugliaCulture. La Regione Puglia continua ad investire sulla valorizzazione dei patrimoni e sui nuovi luoghi di cultura. Sono tante le sfide che attendono i cittadini: gli uffici della regione sono al lavoro per raggiungere gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza