‘.Daccapo’ il libro sul viaggio artistico e personale di Benito Macerata

La vita artistica, personale e di cambiamento di Benito Macerata è raccontata con ‘il cuore’ nel libro dal titolo esemplificativo ‘.Daccapo’, pubblicato dalla Fondazione Mudima. L’artista marchigiano narra la sua trasformazione attraverso le sue opere che fondono la pittura con la sperimentazione di materiali. “Non mi sono mai sentito un artista, ho avvertito un’urgenza di cambiamento. Dovevo cambiare per me e per dimostrare a qualcuno che amavo, e amo, che la vita è fatta di cambiamento, di speranza e di bellezza, tutte cose che avevo perso”, racconta Macerata in un'intervista contenuta nel libro, di Gianluca Ranzi che ha collaborato strettamente alla realizzazione del volume.

L’opera vuole unire la forza del tratto artistico a quella dei sentimenti che hanno spinto l’autore ad intraprendere una nuova strada. La linea dell’artista è il suo viaggio, quello di un pittore contemporaneo che mette in evidenza con la sua arte vibrante e piena di energia le inquietudini e le gioie di ogni persona. Le sue opere sono caratterizzate da simbolismi ricchi di significato, come il ‘cuore rosso’, che rappresenta l'amore, il sangue e la vita, e l'occhio, simbolo di conoscenza e crescita interiore. La pittura di Macerata, come si evidenzia anche nel libro, è un'esplosione di colori e forme che mirano a trasmettere positività e serenità.

Il suo libro, ‘.Daccapo’, esplora ulteriormente questi temi, offrendo una panoramica delle sue opere e del suo percorso artistico in cui Macerata cerca di portare momenti di gioia e leggerezza attraverso la sua arte, sia in Italia che nel resto del mondo, con un percorso che lo sta portando a toccare i principali centri culturali del mondo, da Dubai a New York, da Città del Messico fino all’Expo 2025 di Osaka. Il volume, dedicato alle sue due figlie Giulia ed Elisa, spiega il percorso, il nuovo inizio “quando a 55 anni ero in un momento dove mi stavo perdendo e attraverso l’arte ho ritrovato vita e speranza” e lancia un monito soprattutto ai giovani: “È il messaggio mio e del ‘cuore che corre’. Anche quando le cose non vanno c’è sempre qualcosa di buono che può arrivare. È una dedica ai giovani che spesso in questo periodo non vedono positività perché ce la stanno portando via”, racconta all’Adnkronos Benito Macerata che al suo ritorno dal Giappone presenterà il libro in occasione del prestigioso Fuorisalone 2025 di Milano presso lo Studio Legale Pellò - Vaciago e Viola e lo Studio Internazionale Maulucci sabato 11 aprile alle 17.00.