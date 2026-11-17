Un'unica tomba di famiglia per i De Nittis al cimitero di Père-Lachaise a Parigi. È quanto emerge dalle ricerche condotte dal giornalista e divulgatore storico Nino Vinella presso le autorità francesi, che fanno luce sul luogo di sepoltura della moglie e del figlio del celebre pittore italiano. Nella storica sepoltura - situata nell'11esima divisione del cimitero, lungo lo Chemin Denon e vicino alla tomba di Chopin - riposano infatti tutti e tre i componenti della famiglia. La tomba è da sempre nota per la celebre epigrafe dettata da Alexandre Dumas figlio in memoria del grande amico: "Qui giace il pittore Giuseppe De Nittis, morto a trentotto anni in piena giovinezza, in pieno amore, in piena gloria, come gli eroi e i semidei".

Tuttavia, i documenti confermano che dopo il pittore, inumato il 24 agosto 1884, in quella stessa tomba (di cui la moglie era proprietaria in perpetuo) sono stati successivamente sepolti anche il figlio Jacques, il 27 febbraio 1907, e la stessa Léontine Lucile Gruvelle, il 20 agosto 1913. A fare chiarezza è stato proprio Vinella: "Ho sistematicamente seguito un filo logico fin da quando, recatomi a Parigi fra giugno e luglio 2025 per le riprese del mio docufilm indipendente 'De Nittis storia infinita', visitai la sua tomba nello storico Cimitero del Pere Lachaise, dove deposi un omaggio floreale come poi hanno analogamente provveduto gli Amici del Rotary Club di Barletta in questo mese di agosto per l’anniversario della morte e il 180esimo della nascita".

In quella circostanza, dice Vienlla, "ho potuto verificare che, a differenza di quanto riportato da varie informative pubbliche e private, nessuna traccia visibile era rintracciabile per le tombe di Léontine e di Jacques contrariamente alle affermazioni in rete e nella letteratura storiografica ufficiale denittisiana". Da qui l'indagine presso le autorità d'oltralpe che ha permesso di accertare in via definitiva come l'intera famiglia riposi unita nel celebre cimitero parigino