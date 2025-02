Dopo secoli torna a Prato trecentesca Madonna in trono con Bambino

Un nuovo capolavoro entra a far parte del percorso espositivo del Museo di Palazzo Pretorio di Prato, grazie all'acquisto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato: La Madonna in trono con Bambino tra i santi Ludovico di Tolosa e Francesco, un trittico in forma di altarolo del XIV secolo realizzato dal pratese Maestro di Mezzana, che da oggi torna ad essere fruibile ai visitatori.

Per l'occasione, il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto ad ingresso gratuito nei giorni di sabato 15 e domenica 16 febbraio (con il consueto orario, dalle 10.30 alle 18.30) per offrire al pubblico l’opportunità di ammirare l’opera d’arte, collocata al primo piano del museo.

"Seguendo l'ordine prevalentemente cronologico dell'esposizione del museo, il trittico non poteva trovare migliore collocazione che nell'ambiente dedicato alla pittura toscana del Trecento, anche per il richiamo alla Sacra Cintola, raffigurata nelle storie dipinte della predella di Bernardo Daddi", dichiara Manuela Fusi, direttrice scientifica del Museo di Palazzo Pretorio.

"É una giornata di festa per tutta la città. - ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti - Il nostro patrimonio culturale si arricchisce ulteriormente grazie a un bellissimo lavoro di squadra partito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che ci ha permesso di riportare a casa un piccolo grande capolavoro del Trecento, altamente simbolico perché profondamente legato alla devozione e alla tradizione mariana del nostro territorio. Un regalo che vogliamo condividere con tutti i cittadini con un fine settimana di apertura del Museo civico a ingresso gratuito".

Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, commenta: "Oggi il trittico del Maestro di Mezzana viene restituito alla comunità pratese perché diventi un patrimonio davvero di tutti. È con questo obiettivo che la Fondazione Cassa di Risparmio ha acquisito e depositato questa opera, bella e ricca di tanti significati, al Museo di Palazzo Pretorio, partendo dal fermo convincimento che la condivisione della cultura e dei beni culturali costituisce uno strumento primario per promuovere l'emancipazione delle persone e la coesione delle comunità locali".

Il trittico La Madonna in trono con Bambino tra i santi Ludovico di Tolosa e Francesco è un raffinato fondo oro trecentesco, di importanza iconografica e storica, che racconta una fase significativa della storia della città, quella della signoria dei D’Angiò che garantì a Prato l’autonomia da Firenze. Un gioiello artistico tornato a Prato dopo secoli; la storia di questo piccolo tabernacolo portatile, destinato alla devozione privata, è infatti lunga e avventurosa; a cominciare dall’attribuzione dell’autore, il Maestro di Mezzana, una figura centrale della pittura trecentesca pratese. Il nome dell’artista, così chiamato dallo studioso Richard Offner nel 1956, deriva da due tavole provenienti da un trittico della chiesa di San Pietro a Mezzana, oggi conservate nel Museo dell’Opera del Duomo di Prato, che rivelano la sua affinità con la pittura fiorentina post-giottesca. La sua presenza a Prato è stata di sicuro rilievo, come testimonia anche l’affresco realizzato in Palazzo Comunale. Le sue opere sono contraddistinte da una raffinata cura del dettaglio e da un uso innovativo del colore, come visibile nelle raffigurazioni del trittico. Il retro del pannello centrale è inoltre arricchito da scritte originali, presumibilmente realizzate dallo stesso artista, che identificano i soggetti rappresentati. La Madonna in trono con Bambino tra i santi Ludovico di Tolosa e Francesco ha un’importante storia collezionistica che ne testimonia il valore artistico. L’opera è documentata intorno al 1950 presso Ettore Sestieri, antiquario fra i più noti. Fu acquisita poi dal mercante e collezionista fiorentino Carlo De Carlo per raggiungere negli Stati Uniti, come pezzo pregiato di una delle raccolte private più importanti al mondo. È stata recentemente presentata dall’antiquario Flavio Gianassi alla Biennale Internazionale d’Arte di Firenze. Infine, l’acquisto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con la successiva collocazione presso il Museo di Palazzo Pretorio, che segna oggi il suo ritorno alla fruizione pubblica.