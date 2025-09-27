circle x black
Houellebecq a tutto campo: "Non capisco Macron, Occidente in crisi come i suoi valori"

Michel Houellebecq (Ipa/Fotogramma)
27 settembre 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
Macron? "È un personaggio che non comprendo, che non sembra avere convinzioni ben definite". E' una delle tante provocazioni di Michel Houellebecq, scrittore francese molto conosciuto in tutta Europa, in una lunga intervista a Gennaro Sangiuliano, andata in onda su TV7 lo storico settimanale del Tg1. Houellebecq, affronta tante questioni, quelle letterarie, a cominciare dall’ammirazione per Pasolini e la preparazione di un poema, a cui sta lavorando, fino alle ultime vicende politiche e internazionali. Lo scrittore denuncia inoltre la perdita di valore del voto elettorale a vantaggio di élite non legittimate dal consenso.

"Non mi piacciono gli appelli degli scrittori che non sottoscrivo ma la vicenda di Gaza tocca molto da vicino la Francia perché noi abbiamo la più grande comunità musulmana d’Europa ma anche la più grande comunità ebraica". Michel Houellebecq si dichiara acerrimo nemico del 'politicamente corretto', che dice di aver subito e definisce "fastidioso".

Infine, mutuando la visione di Osvald Spengler l'intellettuale si dice convinto che l’Occidente sia in decadenza, "non solo da un punto di vista economico ma per la debolezza dei suoi valori".

