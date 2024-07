I 70 anni della tv e i 100 della radio in 'Tanti auguri' di Marco Carrara

Marco Carrara è l’autore di 'Tanti Auguri', il libro ufficiale Rai dedicato ai 70 anni di Tv e ai 100 di radio, in uscita a ottobre per Rai Libri. Nella prossima stagione tv aumenteranno gli impegni per Marco Carrara: il suo 'Timeline', l’unico programma Rai dedicato ai social media, torna con una durata maggiore e con più puntate da domenica 8 settembre alle 10.35 su Rai 3. Prosegue anche la presenza ad 'Agorà', il talk show di Rai 3 di cui è ormai volto storico da 8 anni.

Marco Carrara ha condotto il suo primo programma di informazione Rai all'età di venticinque anni. Giornalista professionista, bergamasco classe 1992, è Cavaliere della Repubblica italiana e tra i 40 giovani più influenti in Italia secondo Fortune. È membro di Unicef NextGen, Ambasciatore FAI e presentatore della maratona Telethon contro le malattie genetiche rare.