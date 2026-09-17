Il tour del Premio Campiello per la prima volta all'Archivio Storico della Biennale di Venezia

Il tour letterario del Premio Campiello, il concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, fa tappa per la prima volta alla Biblioteca dell’Archivio Storico – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia. L’appuntamento è in programma lunedì 21 settembre, alle ore 17:00, quando i cinque finalisti della 64/a edizione del Premio incontreranno il pubblico negli spazi di Calle Paludo Sant'Antonio, nell’area di Castello, per un incontro gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con La Biennale di Venezia e ospitato in uno dei suoi luoghi dedicati alla ricerca e alla cultura contemporanea, si aprirà con i saluti di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, e gli interventi di Raffaele Boscaini, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, e Roberto Cicutto, presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello.

Lettori e appassionati avranno l’opportunità di incontrare i cinque finalisti e ascoltarli presentare le proprie opere: Ermanno Cavazzoni con “Storia di un’amicizia” (Quodlibet), Marcello Fois con “L’immensa distrazione” (Einaudi), Valeria Parrella con “La ragazzina” (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con “Lo sbilico” (Einaudi) ed Elena Varvello con “La vita sempre” (Ugo Guanda Editore). L’incontro sarà condotto dalla giornalista Federica Augusta Rossi.

In vista della proclamazione del vincitore, il tour estivo del Premio Campiello ha attraversato l’Italia da giugno, portando i cinque finalisti in oltre dieci città, dalla costa tirrenica alle Dolomiti, dalla Puglia alla laguna, con incontri nelle piazze e nei principali luoghi della cultura del Paese, toccando anche Pistoia, Capitale Italiana del Libro 2026, insieme a numerose altre città.

Il vincitore della 64/a edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 3 ottobre, per la prima volta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, sulla base della votazione della Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. (di Paolo Martini)