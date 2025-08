'La Pace disarmata e disarmante', Fabio Zavattaro racconta Leone XIV

Quando si presentò per la prima volta ai fedeli riuniti in piazza San Pietro esordì con un saluto di pace, la pace del "Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante" che "proviene da Dio". Parole che potrebbero indicare già un indizio per le linee del pontificato di Robert Francis Prevost, scelto come successore di Francesco ed eletto 267esimo Pontefice della Chiesa Cattolica. Leone XIV è stata la sorpresa del Conclave. Un dato, questo, che emerge nel saggio che Fabio Zavattaro - dal 1995 vaticanista e inviato del Tg1, ha raccontato i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e parte di Francesco -dedica alla figura del nuovo Papa e alle sfide con cui dovrà fare i conti affrontando i temi che hanno animato fin qui l'agenda di Leone XIV. 'La pace disarmata e disarmante. Papa Leone XIV, la vita e le scelte' (edito da 'Il Pozzo di Giacobbe') è un "invito - afferma nella prefazione il cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma - a tendere l’orecchio al Magistero di Papa Leone XIV e a cogliere nelle sue parole l’eco di quella Parola che è sempre viva ed efficace, l’unica in grado di cambiare i cuori e di orientarli verso il sommo Bene".

Primo Papa dell’America del Nord, per quarant’anni missionario e vescovo in Perù̀, Leone XIV, è nato il 14 settembre del 1955. I 133 cardinali elettori lo hanno chiamato a guidare la Chiesa in un tempo in cui il mondo è segnato da quella che papa Bergoglio chiamava la terza guerra mondiale a pezzi. Zavattaro esamina i primi gesti e le prime parole di Leone XIV per capire come sarà̀ il suo Pontificato a partire dal grande tema della pace; come affronterà̀ questioni del dialogo ecumenico e interreligioso; quali saranno i suoi rapporti con gli Stati Uniti, dove ha già avuto divergenze con il presidente e il vicepresidente, e dove viene considerato il meno americano dei cardinali americani. Al centro del saggio - l’inizio di un viaggio per cercare di conoscere Leone XIV e per scoprire qualche piccola curiosità̀ - emerge anche l'attenzione del Pontefice per i migranti, il Sud del mondo, la povertà̀.