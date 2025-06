L'artista Benito Macerata raddoppia all’Expo di Osaka, nuovo murales e riconoscimenti in Giappone

Ad appena un mese e mezzo dalla realizzazione del suo murales per la stazione ufficiale dei traghetti dell’Expo di Osaka, l’artista Benito Macerata è stato nuovamente invitato in Giappone. Questa volta per creare un secondo murales e per presentare una selezione dei suoi quadri in una mostra personale. “Questa nuova chiamata mi riempie di orgoglio e onore -ha dichiarato l’artista-. Partirò la prossima settimana e sono davvero felice: essere richiamato è un riconoscimento importantissimo. Sono profondamente grato per questa straordinaria opportunità di tornare in Giappone. La vostra accoglienza calorosa e il vostro apprezzamento per la mia arte mi riempiono di gioia. La vostra cultura e il vostro rispetto per l'arte sono una fonte di ispirazione per me. Non vedo l'ora di contribuire ancora una volta alla bellezza di questo paese”, ha raccontato Macerata all’Adnkronos prima di volare di nuovo ad Osaka. "Il vostro riconoscimento è un segno di grande rispetto e mi motiva a dare il meglio di me”.

Il murales realizzato in aprile, denominato da Macerata ‘Onde d’Amore’ ha attirato l’attenzione delle autorità locali: la settimana scorsa è stato infatti visionato dal sindaco di Osaka, Hideyuki Yokoyama, che ha espresso parole di elogio nei confronti dell’artista italiano, accompagnato da Atsushi Harada famoso imprenditore e amministratore della società che gestisce i trasporti via mare dei visitatori per l’Expo, la Universal Cruise.

“Ho dipinto il mare. Ma non un mare qualsiasi. Un mare fatto di cuori, di colori, di emozioni. Un mare che danza, che accarezza, che abbraccia. Questo è il mio messaggio per l'Expo 2025 di Osaka: un'onda che non distrugge, ma costruisce. Un'onda che non divide, ma unisce. Ho voluto raccontare un mare che trasporta amore, che porta con sé la gioia, l'allegria, la voglia di vivere insieme. Un mare che diventa ponte tra i popoli, tra le culture, tra i cuori”, è il racconto del murales da parte dell’artista. “In ogni curva di quell'onda, in ogni cuore disegnato, c'è una speranza. La speranza che il mondo si lasci trasportare da qualcosa di più grande e più bello: la forza semplice e immensa dell'amore”.