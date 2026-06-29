Libri, Bittarello e Rossi indagano sulle tecnologie aeree spia

E' stato pubblicato il terzo libro di Francesca Bittarello 'Geopolitica e geostrategia delle tecnologie aeree spia', scritto con con l'ex sottosegretario alla Difesa ed ex sottocapo di stato maggiore dell'Esercito Domenico Rossi. Il volume suggella il ritorno di Bittarello al tema dopo le competenze di studi e specializzazioni nel campo militare acquisite dal 2003 con una tesi in collaborazione con la Rivista Aeronautica.

“Ritorno alle mie origini di studio di geopolitica e geostrategia militare con questo terzo libro che analizza la situazione geopolitica attuale con i conflitti in atto e le geostrategie aeree riferite a droni e aerei spia, senza perdere di vista il fenomeno Uap (Unidentified Aerial Phenomenon), in quanto solo una percentuale di avvistamenti può essere spiegata con le tecnologie aeree spia classificate".

“Il conflitto tra Russia e Ucraina -dice il gen. Rossi- ha già mostrato come i sistemi senza pilota stiano cambiando profondamente il modo con cui si conducono le operazioni militari, con la conseguente necessità da un lato di definire una strategia di contrasto e dall’altra di acquisire strumenti che consentano una copertura dagli attacchi provenienti dal cielo. In questo contesto l’utilizzo di droni o aerei spia è divenuto una costante. Una analisi che colpisce per la cura posta nella dettagliata descrizione delle potenzialità e dell’impiego dei droni e aerei spia, con indicazione della Nazione di produzione, nonché nella precisa illustrazione grafica degli stessi, nonostante la difficoltà chiaramente avuta nel reperire specifiche tecniche non sempre disponibili al pubblico. Questo perché si tratta di droni e aerei dotati di alta tecnologia e con alti profili di segretezza”.