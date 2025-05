Lucia Guglielmi con 'Senza cornice' vince il concorso '1 Romanzo x 1000'

E' Lucia Guglielmi, autrice di 'Senza Cornice', la vincitrice della prima edizione del Concorso letterario '1 Romanzo x 1000'. Al centro del romanzo c'è Irene che preferirebbe stare su una tela, fissa per sempre in un punto, senza doversi muovere, gestire, vivere. Ferma, come un’opera d’arte, che ha un suo valore e lo racconta senza vincoli. E invece lei vaga, priva di una cornice che delimiti le sue paure e le sue difficoltà a sentirsi parte del mondo. Domande buone non se le sa porre, ma non cessa di dialogare con l’antico, interrogando i miti nella speranza di sciogliere la sua disordinata matassa. Instancabilmente alla ricerca di un Teseo che la porti via dalla sua terra.

Al secondo posto si è classificata Luisa Ferrero con 'Coincidenze' mentre il terzo gradino del podio è occupato da Danilo Cicilloni con 'Il fiore della vendetta'. Quarto posto per 'Io dentro ai tuoi occhi' di Chiara Guidarini mentre al quinto si è piazzata Silvia Lionetti con 'L’inganno del riflesso'. E' sesto, poi, 'La sciara dei gelsomini' di Rose Madonia mentre è settimo 'Al di là del destino' di Fabrizio Braggion. Nicola Valentini con 'I sette angeli' all'ottavo posto, Fabio Grammatico con 'L’antico segreto' al nono e Cristina Belluzzo con 'Tra girasoli e papaveri' si piazza al decimo posto.