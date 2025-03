"È con grande entusiasmo che accolgo il privilegio di presiedere una realtà di così grande rilevanza nel panorama culturale italiano e internazionale". Lo ha dichiarato Emanuela Bruni, nominata ufficialmente ieri dal ministro della Cultura Alessandro Giuli nuova presidente della Fondazione Maxxi. "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Ministro Alessandro Giuli per la sua fiducia. Mi impegnerò a ripagarla con dedizione, potenziando il ruolo del Maxxi come centro di innovazione culturale e creativa e contribuendo a consolidare ulteriormente la sua visibilità e influenza, in Italia e all’estero. In sinergia con il team del Museo, lavoreremo per promuovere la ricerca, l'inclusività e la sperimentazione, valori che da sempre contraddistinguono il nostro museo", ha aggiunto Bruni, la cui nomina arriva a seguito del prezioso e costante supporto garantito al Maxxi nel periodo di reggenza iniziato lo scorso settembre, che ha consentito allo staff del Maxxi di proseguire regolarmente il lavoro, le attività e i progetti del Museo.

La nomina di Maria Emanuela Bruni rappresenta una nuova fase di crescita e innovazione per il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che si affaccia al 2025 mirando ad arricchire ulteriormente la sua offerta culturale e a rafforzare l’Istituzione come punto di riferimento per il pubblico, per gli artisti di questa generazione e di quelle future e per gli appassionati d’arte, di architettura, di design e di cultura di tutto il mondo.

Chi è la neo presidente

Maria Emanuela Bruni è storica dell’arte e giornalista, con una lunga e comprovata esperienza al servizio delle Istituzioni. È stata la prima donna, nel 2008, a guidare il Cerimoniale di Palazzo Chigi.

Sotto la sua guida ha preso avvio la stagione autunnale 2024 del Maxxi, durante la quale sono state inaugurate otto mostre di grande successo, a partire dal progetto a cura dello studio Diller Scofidio + Renfro dal titolo Architettura instabile, la mostra dei finalisti del Maxxi Bvlgari Prize giunto alla quarta edizione, culminata con la vittoria di Monia Ben Hamouda; poi ancora, Memorabile. Ipermoda, a cura di Maria Luisa Frisa, che ha segnato il grande ritorno della moda negli spazi del Museo, la monografica dedicata a uno dei maestri della fotografia contemporanea, Guido Guidi e il progetto di riallestimento della Collezione del Museo The Large Glass. Infine, le due mostre realizzate nell’ambito di prestigiose collaborazioni con Autostrade per l'Italia e Ferrero: Italia in movimento. Autostrade e futuro, immaginata in occasione del centenario della costruzione della prima autostrada d’Italia nel 1924 e joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni.