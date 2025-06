Morte e mistero approdano alle Eolie con 'Giallo Lipari' di Francesco Musolino

Lipari, Sicilia. Un'estate come tante altre. Sole che toglie il fiato e spacca le pietre, mare cristallino, atmosfera vacanziera. In questo ambiente un uomo arriva dal Nord. E' un ispettore di polizia trasferito alle Eolie. Milanese, 33 anni, a Giorgio Garbo è stata affidata la direzione del primo Commissariato Lipari-Isole Eolie. E' lui il protagonista di 'Giallo Lipari', il nuovo libro del giornalista e scrittore Francesco Musolino sugli scaffali dall'11 giugno per E/O. E' il primo romanzo di una serie che avrà come ambientazione le isole dell'arcipelago siciliano.

"Il primo impatto con Lipari - racconta Musolino - fu una ventata d'aria calda. una massa umida e opprimente che investì in pieno il corpo dell'ispettore Giorgio Garbo, appiccicandogli addosso il tessuto di lino del suo completo, come fosse una seconda pelle". Garbo è arrivato sull'isola da Milano. Odia i tempi morti, il caldo e e l'estate. Per tutti, in Sicilia, è 'U milanisi, l'uomo che viene da Milano, dall'Alta Italia; l'uomo fa fatica ad adattarsi alle regole del luogo, al suo ritmo lento, placido e tranquillo. Legato com'è ai Navigli, alla polenta e alla pioggia, Garbo, "promosso e trasferito" dopo aver lasciato Milano, precipita in un inferno senza fondo. Il suo primo impatto con l'isola, infatti, viene funestato dal ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia davanti ai Faraglioni.

"Il corpo era lì dove avrebbe dovuto essere, nessuna sorpresa. E benché a prima vista non vi fossero segni evidenti di armi da fuoco o lesioni, Garbo aveva la chiara sensazione che non si trattasse affatto di un semplice incidente", scrive Musolino che inizia così, con un morto, la prima inchiesta di Giorgio Garbo a Lipari. Un'indagine complessa alla quale si aggiunge anche un altro fatto di cui occuparsi: una famosa influencer diventa bersaglio di cyber-stalking. Una storia, quella descritta da Musolino, in cui mano a mano entreranno in gioco fattori diversi: dal revenge porn al razzismo passando dagli stupri. Il tutto per comporre un racconto in cui l'ispettore Garbo dovrà anche lottare con il suo passato e i suoi incubi.