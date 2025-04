Mostre, Isabella Nurigiani 'In evoluzione' a Pietrasanta

'In evoluzione' di Isabella Nurigiani è la mostra ospitata presso lo Spazio Arte Bvlg a Pietrasanta (Lucca) aperta al pubblico fino al 2 giugno. "Nasce, non come omaggio postumo, ma come un progetto concordato con l’artista quando ancora nulla faceva presagire il triste evento, quindi pianificato insieme a lei in ogni dettaglio - si legge in una nota della galleria - Isabella Nurigiani, infatti, aveva creato appositamente molte delle opere esposte per questa occasione, consapevole della sua futura esposizione presso lo Spazio Arte Bvlg. Anche la selezione delle opere e il titolo della mostra erano stati scelti direttamente dall'artista, rispecchiando la sua visione e il suo percorso artistico, una mostra quindi che l'artista stessa aveva pianificato con consapevolezza e dedizione".

La mostra si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative dedicate agli artisti del territorio apuo-versiliese sotto la direzione artistica di Fabiola Manfredi e con il coordinamento di Mutua Bvlg, che nasce come uno spazio espositivo dedicato alla progettazione culturale, un luogo che non ospita semplicemente opere d’arte, ma che costruisce percorsi espositivi lavorando in sinergia con gli artisti per garantire una narrazione coerente e di valore. Ogni mostra è frutto di un processo attento e articolato, che coinvolge la selezione delle opere, la definizione del concept espositivo e la cura di ogni dettaglio organizzativo, al fine di offrire al pubblico un’esperienza artistica autentica e coinvolgente.

"All'interno della mostra 'In Evoluzione', la materia si fa protagonista di una metamorfosi continua, un processo di trasformazione che suggerisce la volontà della forma di superare i propri limiti, di oltrepassare il confine dell’inerzia per librarsi nello spazio - si legge ancora in una nota dello Spazio - Le sculture di Isabella Nurigiani sembrano animarsi, oscillando tra l’eterno e il transitorio, tra il peso e la leggerezza. La loro dinamicità si esprime non solo nelle curve che si librano nello spazio, ma anche nel superamento del basamento stesso, come se fossero pronte a emanciparsi dalla loro condizione inanimata per volteggiare con grazia nell’aria. Le opere dell'artista sono presenze in divenire, entità che suggeriscono il perpetuo cambiamento e la tensione verso l’infinito".

Isabella Nurigiani (1960-2025) nasce a Roma. Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma, la sua carriera artistica si sviluppa in una costante ricerca sulla pura forma, un esercizio plastico che le permetteva di entrare nell’essenza stessa della scultura. La sua arte, frutto di un’intensa sperimentazione sui materiali, mirava a tradurre in materia un'urgenza interiore, una tensione espressiva capace di oltrepassare i limiti fisici e concettuali della forma. Viveva e lavorava tra Roma e Pietrasanta, e il suo lavoro ha trovato spazio in numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all'estero, oltre che in riviste specializzate e cataloghi d’arte.