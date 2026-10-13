Oltre le sbarre, le storie di chi cerca una seconda possibilità

Nel libro di Marco Erba, "Quello che non hai sentito", edito da Ares, detenuti e operatori raccontano la vita in carcere. La prefazione di Marta Cartabia richiama il valore della rieducazione

Entrare in carcere per ascoltare, senza nascondere la gravità dei reati e senza ridurre le persone agli errori commessi. E' il percorso proposto da Marco Erba in "Quello che non hai sentito. 18 voci dal carcere" (Edizioni Ares, pagine 304, euro 20), con una prefazione di Marta Cartabia, ex ministra della Giustizia e già presidente della Corte costituzionale. Attraverso diciotto storie vere, il libro attraversa le mura di un mondo spesso raccontato attraverso stereotipi e pregiudizi, dando spazio alle esperienze di chi è detenuto e di chi, ogni giorno, lavora negli istituti penitenziari. Il titolo del libro indica ciò che resta fuori dal dibattito pubblico quando il carcere viene affrontato soltanto in termini di emergenza, punizione e sicurezza. Le diciotto storie invitano a riconoscere una realtà più articolata, nella quale convivono colpa e responsabilità, sofferenza e impegno, errori irreparabili e possibilità di cambiamento.

Le testimonianze raccolte dall'autore restituiscono un quadro complesso, fatto di dolore, responsabilità, contraddizioni e tentativi di cambiamento. Accanto ai detenuti compaiono agenti della polizia penitenziaria, educatori, medici, psicologi e figure direttive del carcere. Voci diverse, accomunate dalla necessità di confrontarsi con una realtà nella quale la giustizia non si esaurisce nella pena, ma interroga anche le possibilità di ricostruire una vita e tornare a far parte della società.

"Ho voluto dar voce alle persone che ho incontrato. Perché le loro voci, le loro storie, non le ascolta nessuno", scrive Erba, spiegando l'origine del progetto. L'idea nasce anche da un incontro personale: la prima volta che entra in carcere, l'autore conosce un detenuto che ha letto un suo libro e lo ha consigliato alla figlia tredicenne. "Il tuo libro ci ha unito, ha superato le sbarre", gli dice il carcerato. È a lui e alla figlia che Erba dedica il volume.

Il libro non cerca scorciatoie emotive né propone di cancellare la responsabilità individuale. Le vicende narrate possono commuovere, indignare o suscitare domande difficili, ma chiedono al lettore di non fermarsi al giudizio immediato. La colpa, la sicurezza, il perdono, la dignità e la recidiva emergono così come questioni da affrontare nella loro complessità, lontano dalle risposte semplificate.

È proprio su questo terreno che si sviluppa la riflessione di Marta Cartabia. Nella prefazione, l'ex ministra della Giustizia richiama la necessità di conoscere concretamente la realtà carceraria prima di esprimere giudizi, recuperando la lezione di figure come Piero Calamandrei e Alcide De Gasperi. L'invito è a "vedere, non rimuovere": ascoltare chi vive il carcere non significa assolvere chi ha commesso un reato, ma riconoscere la dimensione umana che nessuna sentenza può esaurire.

La critica riguarda anche l'idea che la sicurezza possa essere garantita semplicemente attraverso pene più dure e una detenzione priva di prospettive. La logica del "buttate via la chiave", osserva questa impostazione, rischia di trasformare la pena in una risposta alla paura collettiva, anziché in uno strumento capace di produrre cambiamento. Un carcere nel quale il tempo trascorre senza opportunità può alimentare rancore e favorire il ritorno al reato; al contrario, il lavoro, lo studio e le relazioni possono contribuire a costruire percorsi di reinserimento.

Il tema si lega direttamente all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La prospettiva della giustizia riparativa, al centro delle riflessioni di Cartabia, invita inoltre a considerare le responsabilità e le conseguenze del reato, aprendo spazi di confronto e di possibile ricomposizione delle relazioni.

Le testimonianze di Maurizio e Corrado mostrano, da angolazioni differenti, come il cambiamento possa maturare nel tempo e attraverso incontri significativi. "Si cambia un pezzettino ogni giorno, solo se trovi il posto giusto e le persone giuste", racconta Maurizio. Corrado, invece, distingue il senso di colpa dalla memoria dell'esperienza vissuta: i brutti ricordi, afferma, possono aiutare a capire e a diventare ciò che si desiderava essere. Sono parole che non cancellano il passato, ma indicano la possibilità di non restarne prigionieri. Il carcere, in questa prospettiva, diventa anche lo specchio di fragilità e fallimenti sociali che spesso precedono la detenzione: marginalità, disagio e difficoltà rimasti senza risposte. Riconoscere questa dimensione non significa negare il male commesso, ma interrogarsi sulle condizioni che possono prevenire nuovi reati e favorire un autentico reinserimento. Il messaggio conclusivo richiama il Timshel di John Steinbeck: "tu puoi". Non una promessa di redenzione automatica, ma il riconoscimento che il futuro non deve essere necessariamente la ripetizione del passato. Perché la giustizia, oltre a stabilire una pena, è chiamata a misurarsi con una domanda essenziale: che cosa può accadere dopo?

L'autore Marco Erba è un insegnante di Lettere in una scuola superiore della provincia di Milano, è autore di saggi dedicati alla scuola e di romanzi per ragazzi e adulti, tra cui "Fra me e te", "Città d'argento" e "Il male che hai dentro", pubblicati da Rizzoli. Collabora inoltre con "Avvenire", dove si occupa di adolescenza ed educazione. (di Paolo Martini)