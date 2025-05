Per la prima volta in Sicilia, le opere di Elliot Erwitt alla Fondazione Federico II

La Fondazione Federico II porta per la prima volta in Sicilia le opere di Elliott Erwitt, uno dei più grandi fotografi di sempre, specializzato in fotografia pubblicitaria e documentaria, noto per i suoi scatti che ritraggono situazioni ironiche e assurde di tutti i giorni. Il Palazzo Reale ospiterà Piu di 180 fotografie, in grande formato. Organizzata dalla Fondazione Federico II, in collaborazione con Orion57 e Bridge Consulting, con il Patrocinio del Ministero odella Cultura e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, la mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 29 maggio. Spazio all'inclusione : quattro persone con disabilità hanno firmato un contratto di lavoro stagionale che li porterà a lavorare nel Complesso Monumentale di Palazzo Reale per i mesi estivi proprio in concomitanza con i grandi flussi che si prevedono per la mostra di Elliott Erwitt.