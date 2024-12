Premio Laurentum 2024: cultura, poesia e arte protagoniste a Montecitorio

Si è svolta nella prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio la XXXVIII edizione del Premio Laurentum, rassegna dedicata alla poesia, all’arte e alla cultura. La cerimonia, che si è aperta con un video messaggio del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha visto la consegna di importanti riconoscimenti a figure di spicco del panorama culturale italiano e internazionale. Bruno Vespa ha ricevuto il Premio Laurentum alla Carriera per il suo contributo al giornalismo televisivo, mentre Pietrangelo Buttafuoco è stato insignito del Premio Laurentum alla Cultura per la sua scrittura incisiva e l’impegno nel dibattito sociale e politico. A Giovanna Botteri è andato il riconoscimento per l’Eccellenza nel Giornalismo Internazionale, e Francesca Fagnani è stata premiata per il suo coraggio nell’inchiesta con “Mala Roma Criminale”.