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Preziosi firma 'Pasqua di Pace', da Giovanni XXIII a Leone XIV, l'impegno per unire la Chiesa e il mondo

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Il direttore del Tg2 nel saggio pubblicato dalle Edizioni San Paolo propone un viaggio attraverso i pontificati che hanno segnato la storia contemporanea

Preziosi firma 'Pasqua di Pace', da Giovanni XXIII a Leone XIV, l'impegno per unire la Chiesa e il mondo
25 marzo 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un viaggio attraverso i pontificati che hanno segnato la storia contemporanea, da Giovanni XXIII a Leone XIV, per riscoprire il cuore di un impegno comune e instancabile: la riconquista dell’unità della Chiesa universale come via privilegiata per costruire la pace tra i popoli. E' 'Pasqua di Pace. Da Giovanni XXIII a Leone XIV', il saggio di Antonio Preziosi in libreria con le Edizioni San Paolo. Il direttore del Tg2 propone una riflessione profonda e documentata su un tratto distintivo dei pontificati degli ultimi decenni. Non solo un’opera dedicata al dialogo tra le confessioni cristiane o a una questione strettamente ecclesiale, ma un’analisi lucida del punto di vista con cui i Papi hanno guardato – e continuano a guardare – alla grande sfida del nostro tempo: la difesa e la costruzione della pace per l’intera umanità.

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Attraverso sensibilità diverse, storie personali differenti e contesti storici complessi, i Pontefici si sono passati idealmente il testimone di una stessa corsa: quella per un mondo in cui gli uomini possano riconoscersi parte di un’unica famiglia, rispettati nella loro dignità, ascoltati nelle loro differenze e accolti in un progetto condiviso di pace. Il libro mette in luce come l’ecumenismo e la ricerca dell’unità non siano fini a sé stessi, ma strumenti essenziali per contrastare le contrapposizioni di potere, la spietata competizione economica e la crescente svalutazione della cultura dell’altro.

In un’epoca segnata da conflitti e fratture profonde, 'Pasqua di Pace' offre una chiave di lettura autorevole per comprendere perché la pace rappresenti oggi più che mai un bene vitale, l’unica garanzia per un futuro in cui continuare a sperare, anche "contro ogni speranza". Con rigore giornalistico e passione civile, Preziosi accompagna il lettore in un percorso che intreccia storia, fede e attualità, restituendo la forza di un messaggio che attraversa i decenni e parla direttamente al nostro presente.

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Pasqua di Pace Chiesa universale unità della Chiesa pace tra i popoli
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