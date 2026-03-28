circle x black
Cerca nel sito
 

Riscoprire le Maxitele di Carlo Riccardi, il suo 'grido colorato' rivive in un video

sponsor

Ricordare Riccardi significa ricordare un’Italia che credeva nel potere dell’arte come atto pubblico, come responsabilità, come visione

Riscoprire le Maxitele di Carlo Riccardi, il suo 'grido colorato' rivive in un video
28 marzo 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il "grido colorato" di Carlo Riccardi rivive in un video ora disponibile su YouTube. Un'occasione per tornare a uno dei gesti più visionari dell’arte italiana del Novecento: la maxitela che il 16 agosto 1986 avvolse l’obelisco di Piazza del Popolo, trasformando il 'cuore' di Roma in un manifesto a cielo aperto contro l’incuria che stava consumando i monumenti italiani nel silenzio generale. Quell’azione - quest'anno ricorre il quarantesimo anniversario - tanto semplice quanto dirompente, segnò l’inizio di un viaggio lungo oltre 5.000 chilometri. La tela, srotolata in piazze, chiostri e luoghi simbolo della cultura italiana - da Piazza della Signoria alla Sala Nervi in Vaticano, dove una sua parte fu donata a Giovanni Paolo II - divenne un’opera itinerante, un manifesto visivo che attraversava l’Italia per ricordare che la bellezza va difesa, non celebrata a parole.

CTA

Il video ripercorre non solo quell’impresa. Negli Anni 70, Riccardi - il 3 ottobre ricorre il centesimo anniversario dalla sua nascita - aveva già tracciato la sua rotta fondando il movimento della Quinta Dimensione. Un manifesto firmato da oltre cinquanta artisti – da Pericle Fazzini a Umberto Mastroianni, da Emilio Greco a Sandro Trotti – che riportava l’uomo al centro dell’universo artistico. Il suo simbolo, un cerchio attraversato da due linee parallele, spesso dipinto con vernice fluorescente, voleva dire una cosa semplice: l’arte non si spegne mai.

Ma per capire Riccardi bisogna guardare anche attraverso il suo obiettivo. È stato uno dei primi fotoreporter della Dolce Vita romana: amico di Fellini, Flaiano, Totò. Ha documentato l’Italia che cambiava, dal dopoguerra alla nascita delle grandi aziende nazionali, lasciando un patrimonio di oltre tre milioni di scatti. La sua pittura astratta e materica nasce proprio da lì: dal bisogno di superare il realismo fotografico, di liberarsi in un gesto che solo le sue tele chilometriche potevano contenere. Oggi questo immenso patrimonio vive grazie all’Archivio Riccardi, che continua a custodire e diffondere il suo messaggio: proteggere la bellezza è un dovere civile. Nel centenario della sua nascita, auspichiamo che istituzioni, personalità culturali e realtà aziendali colgano questa ricorrenza. Perché ricordare Riccardi significa ricordare un’Italia che credeva nel potere dell’arte come atto pubblico, come responsabilità, come visione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte italiana del Novecento maxitela Piazza del Popolo Riccardi Quinta Dimensione
Vedi anche
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza