circle x black
Cerca nel sito
 

Sport, Nepi: "E' ascensore sociale, Caivano lo dimostra"

sponsor

in occasione del riconoscimento ASI Sport e Cultura

Sport, Nepi:
20 dicembre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A Caivano abbiamo creato una situazione che va oltre l’impianto sportivo. Siamo riusciti a portare a termine il lavoro e oggi, anche grazie alla sinergia con le Fiamme Oro, più di mille ragazzi fanno attività in quegli impianti e a lavorarci sono tutti giovani di quel territorio, valorizzando cosi il ruolo dello sport come ascensore sociale”. Così Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, durante la consegna del premio “ICSC - Impiantistica e promozione sportiva”, per la realizzazione del modello Caivano in occasione del riconoscimento ASI Sport e Cultura. “Nella vita di Sport e Salute c’è un prima e un dopo Caivano. In pochi mesi, grazie allo sport, abbiamo recuperato una piazza di spaccio, ridando vita ai giovani con un impianto sportivo e altre strutture. Non vi nego che quando ci è stato dato l’obiettivo di chiudere i lavori in soli cinque mesi, sapendo che in Italia ci vogliono in media nove anni per realizzare un impianto, c'era un pò di preoccupazione. Ma siamo riusciti a portare a termine i lavori. Oggi Sport e Salute si sente un operaio dello sport, vogliamo costruire e mettere le mani laddove serve e farlo in maniera seria. Il decreto Caivano bis va proprio in questo senso, perché andrà a coprire la realizzazione di progetti dalla Sicilia a Rozzano. Abbiamo capito che gli impianti sportivi dobbiamo farli in 18 mesi, non ci sono alibi. Così come abbiamo compreso sempre di più, anche grazie agli incontri con gli studenti, che lo sport a scuola si può fare, basta con gli alibi. Sono felice di condividere il palco col Presidente Buonfiglio perché lui sa bene quanto sia importante allargare la base, perché solo così si possono avere più chanches di trovare le eccellenze”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascensore sociale impianti sportivi lo sport a scuola
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza