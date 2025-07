Treccani pubblica l'Atlante geopolitico

Mentre sembra reggere, seppur precariamente, la tregua tra Israele e Iran, uno dei più recenti fronti di tensione mondiale, il bilancio globale dei conflitti continua a farsi sempre più inquietante. Secondo il Global Peace Index 2025, sono ben 59 le guerre di Stato ancora attive, tre in più rispetto allo scorso anno, segnando il livello più alto mai registrato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma la realtà si rivela ancora più allarmante se si guarda ai dati dell'Académie de droit international humanitaire et de droits humains di Ginevra, che individua e monitora addirittura 110 conflitti in corso nel mondo, grazie a una classificazione più ampia e dettagliata.

In questo scenario complesso e frammentato, il nuovo Atlante geopolitico Treccani 2024, pubblicato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana sotto la direzione scientifica dell'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, si propone come una bussola essenziale per orientarsi. "Viviamo in un'epoca di pace sfaldata - sottolinea l'ambasciatore Sequi - che riflette una nuova forma di conflittualità pervasiva in cui cooperazione e confronto coesistono in un equilibrio fragile e precario e in cui diventa essenziale conoscere le dinamiche geopolitiche che definiranno il nostro futuro". Secondo Massimo Bray, direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, "viviamo in un'era in cui narrazioni contraddittorie si scontrano e si sovrappongono nell'incessante bombardamento mediatico: per questo l'Atlante geopolitico Treccani 2024, con la sua chiarezza espositiva e il suo rigore analitico, si propone alla comunità delle lettrici e dei lettori come fonte di sapere autorevole e imparziale, per capire una realtà in costante mutamento nella quale anche l'informazione può essere impiegata come strumento di guerra e piegata alle esigenze dei conflitti".

Con 824 pagine ricche di 197 schede aggiornate sugli Stati, mappe geolocalizzate, infografiche tematiche, 69 schede sulle organizzazioni internazionali, 362 grafici e saggi sulle nuove tendenze globali, l'Atlante offre un quadro completo e dettagliato. I temi spaziano dai conflitti geopolitici alle minacce atomiche e ambientali, passando per crisi migratorie, povertà e sottosviluppo. Grande attenzione è riservata anche alle alleanze internazionali, ai cambiamenti demografici, alle politiche energetiche e di sicurezza, fino alla tutela dei diritti umani, oggi più che mai al centro del dibattito globale. L'appendice dati, infine, consente di valutare in prospettiva comparata l’evoluzione dei fenomeni globali, con particolare focus sulle materie prime critiche e strategiche, fonte di nuove dipendenze e tensioni tra Stati.

(di Paolo Martini)