'Uniti per dare una mano', 28 artisti insieme per la pace

Al via nel cuore di Roma alla mostra collettiva di arte contemporanea 'Uniti per Dare una Mano - Una Tela per la Pace'. Ventotto artisti esporranno le loro opere per "un messaggio di speranza in un momento storico segnato da conflitti e divisioni". Patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Croce Rossa Italiana-Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, la mostra, in occasione del Giubileo, è ospitata alla Borgo Pio Art Gallery, a due passi dal Vaticano, da domani (alle 17,30) fino al 12 aprile 2025.

Le opere di pittori, scultori e fotografi - caratterizzate da stili, tecniche, forme e contenuti dei più disparati - hanno un intento comune: promuovere la pace attraverso l’arte, "comunicando l’importanza di azioni individuali e collettive per il suo raggiungimento e invitando i visitatori a partecipare attivamente all'evento, creando un senso di appartenenza e responsabilità condivisa". Nel titolo della mostra è stata introdotta la parola “Mano”, che rappresenta il legame tra idea e azione. "La mano può essere strumento di guerra, ma in questo contesto simboleggia l'importanza di contribuire, anche con piccoli gesti, alla costruzione di un mondo migliore", spiega l’Associazione culturale Borgo Pio Art Gallery.

Durante le giornate del 4 e 5 aprile, gli artisti saranno coinvolti nella realizzazione di un’opera d’arte collettiva attraverso un live painting, in cui i loro colori, segni, impronte e visioni si uniranno in un unico messaggio di pace. Una volta completata la tela, il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale della Croce Rossa Italiana, per la quale verrà effettuata una raccolta fondi per tutta la durata dell’esposizione, come riconoscimento per l’impegno che essa svolge quotidianamente. Alla collettiva prendono parte: Antonella Argiroffo, Luca Aiello, Claudia Artuso, Francesco Barnabei, Andrèe Bollella, Silvia Castaldo, Massimo Ceccaccio, Luisa Ciampi, Alessandro Croce, Antonio Di Bianca, Silvano Fabrizio, Fernanda Faggian, Vito Fulgione, Valeria Galasso, Gemma Garofalo, Daniela Giovannini, Teresa Ingrosso, Gloria Leonardi, Paolo Mariani, Silvia Mattioli, Michel Oz, Nino Palmieri, Paolo Pardi, Pia Parodi, Pietro Plutino, Alessandra Shaffer, Emanuela Tomassi, Andrea Trisciuzzi.