Urbano Barberini: "Giuli riporti a Roma il ritratto del mio antenato Maffeo"

"Felice che Kimbal Musk sia venuto a Roma ad ammirare il ritratto di Maffeo Barberini" esposto in questi giorni nella Capitale, in occasione della mostra 'Caravaggio: il ritratto svelato'. "Il mio antenato, futuro papa Urbano VIII, ha reso Roma, per la seconda volta dopo Augusto, capitale culturale del mondo con il Barocco. Vorrei fare un appello al ministro Giuli: 'riporti a Roma definitivamente, nella sua 'casa', cioè Palazzo Barberini, il dipinto del Caravaggio", oggi conservato in una collezione privata di Firenze. "E' giusto che il pubblico possa continuare ad ammirarlo". A parlare all'Adnkronos, rivolgendosi al titolare del ministero della Cultura, è l'attore, scrittore e regista Urbano Barberini.

"Abbiamo capito che i soldi spesi in cultura sono un investimento - premette Barberini -So che il quadro è in mani private ma lo Stato può anche acquisire un capolavoro. Il fatto che uno così ricco venga a Roma a vederne il ritratto, dovrebbe responsabilizzare chi ci governa. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron - ha ricordato ancora Urbano Barberini- si muove per la Monna Lisa a va al Louvre, sarebbe bello che anche i nostri governanti avessero lo stesso slancio, lo stesso entusiasmo per il nostro passato culturale, per la nostra storia"

"Invito Kimbal Musk a Ponte Lupo. Dopo aver ammirato il ritratto del mio antenato Maffeo Barberini esposto a Roma, so che apprezzerà questo luogo, terra d'elezione del futuro papa Urbano VIII, ma soprattutto esempio unico al mondo di alta tecnologia legata all'evoluzione dell'ingegneria idraulica del passato, quasi 10 secoli di storia, dal 144 a.C al tardo Impero romano".

" So che Kimbal Musk ama la romanità ed è un uomo che adora le innovazioni, ricco, geniale, soprattutto mecenate - aggiunge - Il futuro papa, era un parvenu, non apparteneva all'establishment, originario di Barberino di Mugello era figlio di persone semplici, venditori di tessuti, a 55 anni è diventato uno degli uomini più potenti del mondo, anche lui un mecenate, amico di Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, un rivoluzionario, 'inventore' del Barocco, senza mai rinnegare l'antichità".

"Ponte Lupo è uno dei ponti dell'antichità meglio conservati - prosegue Urbano Barberini - Un'opera dalle dimensioni uniche: 115 metri di lunghezza, altezza 30 metri, le stesse del Baldacchino Barberini di San Pietro". E lancia la sua sfida: "Perchè non contribuire a restaurare questa opera immensa, contribuendo ad allestire al Castello Barberini a San Vittorino, nella provincia di Roma, un Centro Studi Internazionali dedicato agli Acquedotti romani, magari con il contributo e la supervisione di Kimbal Musk? Sarei felice di poterlo ospitare a Ponte Lupo, produciamo ancora l'olio e il miele che amava il mio antenato Maffeo, il nome che ho voluto dare a mio figlio, a cui ho dedicato un libro 'La bellezza nel destino' pubblicato da Sperling & Kupfer. Un nome legato ai Barberini - conclude- Un 'incontro' simbolico e transgenerazionale attraverso la storia della nostra famiglia".

