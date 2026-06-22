Dal Consiglio dei ministri nuove misure su sport, eventi e carte d’identità

Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi martedì 16 giugno sotto la presidenza del Vicepresidente Antonio Tajani, ha approvato un decreto-legge che introduce un insieme articolato di disposizioni riguardanti il settore dello sport, l’organizzazione di grandi eventi internazionali e la disciplina relativa all’efficacia dei documenti d’identità. Il provvedimento si inserisce in un più ampio quadro di interventi finalizzati sia a rafforzare la capacità organizzativa del Paese in vista di appuntamenti sportivi di rilievo, sia a semplificare alcuni aspetti amministrativi con ricadute dirette per i cittadini. Per quanto concerne gli eventi sportivi internazionali, particolare attenzione è stata riservata agli interventi connessi al Campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032, per il quale l’Italia è coinvolta nell’organizzazione. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali e degli interventi necessari, il decreto-legge prevede un rafforzamento dei poteri operativi del commissario straordinario incaricato. In tale ottica, vengono introdotte procedure semplificate, volte a ridurre i tempi amministrativi, e si punta a un maggiore coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire efficienza, rapidità e rispetto delle scadenze previste. Il provvedimento interviene anche su altri importanti eventi sportivi in programma nei prossimi anni. In particolare, sono previsti specifici finanziamenti destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, manifestazione che rappresenta un’importante occasione di sviluppo per il territorio e che richiede adeguati investimenti per infrastrutture, logistica e organizzazione. Inoltre, il decreto introduce misure di carattere fiscale e disposizioni relative ai rapporti di lavoro connessi all’organizzazione dell’America’s Cup di vela, prevista a Napoli nel 2027. Tali misure sono finalizzate a favorire la realizzazione dell’evento e a sostenere le attività economiche e occupazionali ad esso collegate. Sul piano del sostegno allo sport e alla formazione, il decreto prevede anche un incremento delle risorse destinate alle borse di studio universitarie per meriti sportivi. In particolare, viene disposto un aumento di 4 milioni di euro per l’anno 2027 del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di valorizzare il talento sportivo degli studenti e favorire la conciliazione tra percorso accademico e attività agonistica. Infine, il decreto-legge contiene disposizioni rilevanti in materia di documenti d’identità. In considerazione delle possibili criticità operative e dei disagi per i cittadini, viene stabilito che le carte d’identità in formato cartaceo ancora in corso di validità possano continuare a essere utilizzate anche oltre il termine precedentemente fissato del 3 agosto 2026. La misura è finalizzata a evitare un eccessivo carico di lavoro sugli uffici anagrafici durante il periodo estivo, periodo in cui si sarebbe concentrata una consistente richiesta di rinnovi per il passaggio alla carta d’identità elettronica, e al contempo a garantire una maggiore continuità nei servizi ai cittadini.

Il comunicato del Governo