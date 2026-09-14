Decreto Carburanti e Ilva, via libera della Commissione Finanze della Camera

Terminata la prima fase d’esame in Commissione Finanze del testo del Decreto Carburanti ed ex Ilva (Dl 133/2026) con via libera al relatore, On. Osnato (FdI) a riferire favorevolmente in Aula nella seduta di lunedì 14 settembre. Il testo, che prevede la proroga del taglio delle accise di 17,1 centesimi sul prezzo del gasolio, assorbisce, a seguito di un apposito emendamento del Governo, i due decreti varati tra inizio agosto e inizio settembre (Dl 139/2026 e Dl 153/2026), per contrastare l’aumento del prezzo dei carburanti. Il provvedimento, inoltre, destina ulteriori 11,4 milioni di euro per il credito d’imposta nel settore dell’autotrasporto. Prima del via libera, la Commissione Finanze ha approvato anche un altro emendamento del relatore volto a precisare il termine entro cui i grandi gruppi energetici devono attenersi per il versamento anticipato delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. In ambito di ex Ilva, il provvedimento prevede un ulteriore stanziamento fino a 100,5 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia. La scheda del provvedimento