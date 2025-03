Decreto ex Ilva, il Senato approva

Con 77 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto, l’Aula del Senato ha approvato in I lettura il Decreto-legge 3/2025, noto come Decreto Ex Ilva che ha come obiettivo garantire la continuità produttiva e occupazionale degli impianti del polo siderurgico. Il provvedimento, il cui termine di conversione è fissato al 25 marzo, ora passa all’esame della Camera. Ricordiamo che il provvedimento autorizza l’amministrazione straordinaria di Ilva al trasferimento di una cifra fino a 400 milioni di euro all’amministrazione di Acciaierie d’Italia per garantire la continuità produttiva e la tutela ambientale. Nel corso dell’esame in sede referente è stato istituito un fondo di 80 milioni di euro per la bonifica ambientale dell’area dell’ex Ilva. Il provvedimento, inoltre, assorbe le norme contenute del Dl 5/2025 che regolano il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tra le novità introdotte nel testo approvato dal Senato, l’aggiornamento con cadenza settennale della valutazione del danno sanitario e nuove procedure per l’analisi dell’impatto ambientale.

Il provvedimento approvato dal Senato è quindi passato alla Camera che ha avviato l’esame in II lettura presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive.

Il link al provvedimento sul sito della Camera: DL Ex Ilva