circle x black
Cerca nel sito
 

Difesa europea, Crosetto sollecita una maggiore integrazione europea

04 agosto 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel prosieguo dell’audizione davanti alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa dedicata agli esiti del vertice NATO di Ankara, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito la necessità di rafforzare il pilastro europeo della sicurezza, attraverso un percorso di integrazione della difesa continentale pienamente complementare all’Alleanza Atlantica. In questo contesto, il Ministro ha ricordato di aver proposto ai partner europei la costituzione di un sistema di difesa comune esteso anche a Paesi non appartenenti all’Unione europea, tra cui Regno Unito, Norvegia, Svizzera e Stati dei Balcani, con l’obiettivo di accrescere la capacità di deterrenza del continente e superare i limiti derivanti dagli attuali meccanismi decisionali europei. Crosetto ha inoltre evidenziato l’impegno dell’Italia a favore di una maggiore integrazione dell’industria europea della difesa, sottolineando l’importanza di ridurre le frammentazioni esistenti e di promuovere una più stretta cooperazione tecnologica e industriale tra gli Stati membri. Nel corso dell’audizione, ha poi ribadito che, allo stato attuale, non esiste un’alternativa autonoma e credibile alla NATO per garantire la sicurezza del continente, confermando al tempo stesso il percorso graduale individuato dall’Italia per il rafforzamento delle proprie capacità difensive, con un orizzonte temporale al 2035 e una verifica intermedia prevista nel 2030. Infine, ha ricordato che il contributo italiano al bilancio comune della NATO ammonta a circa 450 milioni di euro annui.

Il video dell’audizione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Difesa europea Integrazione europea Vertice NATO Alleanza Atlantica Sicurezza del continente
Vedi anche
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza