Divieto di fumare nei parchi e nelle spiagge di Miami Beach

Arriva il divieto di fumare in tutti i parchi municipali e le spiagge pubbliche di Miami Beach. In base alla nuova misura, una persona può essere multata 100 dollari e trascorrere fino a 60 giorni in carcere. Il commissario della città di Miami Beach, Alex Fernandez, ha dichiarato di aver sponsorizzato la misura per mantenere incontaminate le spiagge della città e proteggere le tartarughe, gli uccelli marini e altri animali selvatici. Secondo l'Ocean Conservancy, i mozziconi di sigaretta sono l'oggetto inquinante più recuperato durante le operazioni di pulizia delle coste.