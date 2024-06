E' partita dalla Puglia la sperimentazione della piattaforma dedicata agli affitti brevi ideata dal ministero del Turismo (Bdsr). Attraverso la Banca dati delle strutture ricettive, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (Cin), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.