Dl Ambiente e Dl Attuazione PNRR, via libera della Camera

Con 141 voti favorevoli, 81 contrari e 3 astenuti, l’Aula della Camera, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato in via definitiva il Dl 153/2024 noto come Dl Ambiente, che aveva già ottenuto il via libera del Senato. Per la conversione definitiva in Legge dello Stato si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Camera, inoltre, ha concluso l’esame, in prima lettura, del Dl 160/2024 Attuazione del PNRR: lavoro, università e ricerca. Il provvedimento, che ora passa al Senato, è stato assegnato alla Commissione Cultura che avvierà l’esame in sede referente lunedì 16 dicembre, mentre l’approdo in Aula di Palazzo Madama è previsto per martedì 17 dicembre. In sede di esposizione del Disegno di legge in Aula, il relatore ha sottolineato alcuni temi di rilievo, tra i quali la promozione in chiave internazionale degli ITS Academy anche nell’ambito del Piano Mattei (Art.8).

